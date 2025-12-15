Supercoppa Italiana annunciati gli arbitri delle due semifinali Ecco le designazioni complete
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per le due semifinali della Supercoppa Italiana, la competizione che apre la stagione calcistica italiana. Le nomine degli arbitri sono state rese note, alimentando l’attesa per le sfide che assegneranno il primo trofeo stagionale.
Supercoppa Italiana, cresce l’attesa per la competizione che assegnerà il primo trofeo stagionale. Intanto sono stati resi noti gli arbitri Sono stati resi noti gli arbitri per le due semifinali della Supercoppa Italiana. Zufferli dirigerà Napoli Milan mentre Chiffi Bologna Inter. Ecco le designazioni complete: NAPOLI – MILAN Giovedì 1812 h. 20.00 ZUFFERLI IMPERIALE . Calcionews24.com
Juventus Fiorentina 0-3 VAR ARBITRI E LEGA FANNO PERDERE LO SCUDETTO ALLA JUVENTUS
Supercoppa, gli arbitri delle semifinali: Zufferli per Napoli-Milan - Milan, semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì 18 dicembre alle ore 20. tuttonapoli.net
Arbitri Supercoppa Italiana, le designazioni per le semifinali - Sono Zufferli e Chiffi, gli arbitri designati per dirigere rispettivamente Napoli- sport.sky.it
Supercoppa Italiana, ufficiali le designazioni arbitrali per le semifinali x.com
Testa alla Supercoppa Italiana per il Bologna, che sfiderà l'Inter in semifinale venerdì alle 20 italiane con diretta esclusiva su Italia 1 #SportMediaset - facebook.com facebook