Supercoppa Italiana annunciati gli arbitri delle due semifinali Ecco le designazioni complete

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per le due semifinali della Supercoppa Italiana, la competizione che apre la stagione calcistica italiana. Le nomine degli arbitri sono state rese note, alimentando l’attesa per le sfide che assegneranno il primo trofeo stagionale.

supercoppa italiana annunciati gli arbitri delle due semifinali ecco le designazioni complete

© Calcionews24.com - Supercoppa Italiana, annunciati gli arbitri delle due semifinali. Ecco le designazioni complete

Supercoppa Italiana, cresce l’attesa per la competizione che assegnerà il primo trofeo stagionale. Intanto sono stati resi noti gli arbitri Sono stati resi noti gli arbitri per le due semifinali della Supercoppa Italiana. Zufferli dirigerà Napoli Milan mentre Chiffi Bologna Inter. Ecco le designazioni complete: NAPOLI – MILAN    Giovedì 1812 h. 20.00 ZUFFERLI IMPERIALE . Calcionews24.com

Juventus Fiorentina 0-3 VAR ARBITRI E LEGA FANNO PERDERE LO SCUDETTO ALLA JUVENTUS

Video Juventus Fiorentina 0-3 VAR ARBITRI E LEGA FANNO PERDERE LO SCUDETTO ALLA JUVENTUS

supercoppa italiana annunciati arbitriSupercoppa, gli arbitri delle semifinali: Zufferli per Napoli-Milan - Milan, semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì 18 dicembre alle ore 20. tuttonapoli.net

Arbitri Supercoppa Italiana, le designazioni per le semifinali - Sono Zufferli e Chiffi, gli arbitri designati per dirigere rispettivamente Napoli- sport.sky.it