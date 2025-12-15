Superato il passaggio a vuoto nel terzo quarto Oleificio Fiorentini Costone di slancio supera Pf Prato
L'Oleificio Fiorentini Costone riprende slancio dopo un terzo quarto difficile, superando Pf Prato OLEIF con un risultato di 49-43. La squadra toscana dimostra determinazione e compattezza, consolidando la propria posizione in campionato e mostrando segnali di crescita.
OLEIF. TOSCANI COSTONE 49 PF PRATO 43 COSTONE: Samokhvalova 11, Miccoli 8, Pastorelli, Casini 3, Bonaccini G. 5, Sposato, Pierucci 2, Bonaccini V. 18, Nanni 2, Sabia, Campoli ne. Allenatore Fattorini. PRATO: Pieri, Sauteriello 8, Morello 4, Cecchi ne, Aramini, Billi 6, Trucioni 13, Colangelo 12, Bellandi, Cipolletta. Arbitri: Dori, Lodovichi. Parziali: 13-14, 32-23, 38-35. SIENA - Vittoria scaccia-paure per l’Oleificio Fiorentini Costone che, al PalaOrlandi, ha superato Prato per 49-43. Un risultato importante, seppur non largo nel punteggio, ma che permette alle ragazze allenate da coach Fattorini di interrompere una striscia di due risultati negativi e di riprendere il cammino in campionato. Sport.quotidiano.net
