Sull’immigrazione l’Ue e perfino i laburisti ora ci danno ragione

L'articolo analizza le recenti evoluzioni sulla questione dell'immigrazione in Italia e in Europa, con particolare attenzione alle posizioni del governo e dei partiti politici. La deputata di Fdi Sara Kelany commenta i risultati ottenuti, tra cui l'aumento dei rimpatri e il ritorno dei centri in Albania, sottolineando come anche l'UE e i laburisti abbiano riconosciuto l'efficacia di queste strategie.

Fun-zio-ne-ran-no. Un anno fa qui ad Atreju Giorgia Meloni parlava in questi termini dei centri in Albania. Un anno è passato. E siamo sempre qui ad Atreju con Sara Kelany che in Fdi si occupa di sicurezza e interni.