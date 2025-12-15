Sulle strade un' ecatombe senza fine Palermo è seconda in Italia per pedoni morti nel 2025
Nel 2025, le strade italiane continuano a registrare un alto numero di incidenti mortali, con Palermo che si posiziona al secondo posto per pedoni deceduti. L'elenco di nomi rappresenta le vittime di questa emergenza, sottolineando la gravità del problema e la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza sulle strade.
Teodoro, Giuseppe, Francesco, Maria Antonietta, Vincenza, Grazia, Salvatore, Giuseppa, Anna Maria, Grace. Nell’ecatombe sulle strade di Palermo del 2025 ci sono anche i nomi di 10 pedoni. Tutti investiti, tutti morti, alcuni sul colpo, altri a distanza di giorni o di mesi. Il capoluogo siciliano. Palermotoday.it
CONFARTIGIANATO: «SENZA RISTORI CI SARA' UN'ECATOMBE» | 25/01/2021
Sulle strade un'ecatombe senza fine, Palermo è seconda in Italia per pedoni morti nel 2025 - Il comandante Colucciello: "Dati preoccupanti, ma i controlli non mancano: da settembre ... palermotoday.it
L'ecatombe dei quotidiani... Fonte Primaonline.it - facebook.com facebook