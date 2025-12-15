Suicidio in piazza Plebiscito a Napoli davanti a decine di persone indaga la Polizia Municipale

Un episodio drammatico si è verificato a Napoli, dove una persona si ègettata nel vuoto dal ballatoio di piazza Plebiscito, davanti a numerose persone. La Polizia Municipale sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. La scena ha suscitato grande commozione tra presenti e testimoni.

Si getta nel vuoto dal ballatoio in piazza Plebiscito su via Acton davanti a centinaia di persone, indagini in corso. Fanpage.it Napoli - Il capannone mostro di Piazza del Plebiscito (07.05.15) Suicidio in piazza Plebiscito a Napoli, davanti a decine di persone, indaga la Polizia Municipale - Si getta nel vuoto dal ballatoio in piazza Plebiscito su via Acton davanti a centinaia di persone, indagini in corso ... fanpage.it

Napoli, uomo si suicida in piazza del Plebiscito - Un uomo, forse un giovane secondo le prime notizie, si è suicidato questa mattina in centro a Napoli. msn.com

