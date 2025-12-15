Sudan | al Parlamento Europeo l' allarme per una crisi che minaccia direttamente l' Europa

Il Parlamento Europeo ha ospitato il 9 dicembre una conferenza sulla crisi in Sudan, evidenziando la necessità di oltre l’assistenza umanitaria. L’evento ha sottolineato l’urgenza di sviluppare una strategia politica per raggiungere una pace duratura, due anni e otto mesi dopo lo scoppio del conflitto tra le Forze Armate Sudanesi e le Forze di Supporto Rapido.

«Non basta più l'aiuto umanitario: serve una strategia politica per una pace duratura». È questo il messaggio emerso il 9 dicembre scorso dalla conferenza “Il Sudan in crisi: trasformare l'azione umanitaria in una pace duratura”, organizzata al Parlamento Europeo a due anni e otto mesi dall'inizio della guerra tra Forze Armate Sudanesi (SAF) e Forze di Supporto Rapido (RSF), scoppiata il 15 aprile 2023. Moderati da Manel Msalmi, advisor per i diritti umani del Milton Friedman Institute, i relatori hanno descritto un Paese devastato da violazioni sistematiche dei diritti umani, carestia dichiarata in più regioni e lo sfollamento forzato di milioni di persone – la più grande crisi umanitaria al mondo. Iltempo.it

