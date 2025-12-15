Sud chiama Nord si rafforza | Basile presenta due medici nella squadra De Luca alza l’asticella

Il movimento Sud chiama Nord si rafforza con l’ingresso di due nuovi membri nella squadra del sindaco Federico Basile. Giovanna Genitori e Massimo Pulitanò, entrambi medici, sono stati presentati durante una conferenza stampa dedicata ai servizi sociali, segnando un passo importante nel rafforzamento dell’organizzazione e nel suo impegno a migliorare il supporto alla comunità.

© Messinatoday.it - Sud chiama Nord si rafforza: Basile presenta due medici nella squadra, De Luca alza l’asticella Due nuovi ingressi nella squadra del sindaco Federico Basile e del movimento Sud chiama Nord. Si tratta di Giovanna Genitori e Massimo Pulitanò, entrambi medici, presentati nel corso di una conferenza stampa dedicata ai servizi sociali.A introdurli è stato il coordinatore regionale Danilo Lo. Messinatoday.it Cateno De Luca - A Merì si rafforza la presenza di Sud chiama Nord! (20.02.24) Ospedale di Patti, Sciotto (Sud Chiama Nord): “servono interventi urgenti” - “L’Ospedale “Barone Romeo” di Patti rappresenta da anni un presidio sanitario di riconosciuta eccellenza e un punto di riferimento fondamentale per l’intera area tirrenico- strettoweb.com

Genitori e Pulitanò i due nuovi arrivi in Sud chiama Nord - Lo Giudice: "Sono medici e professionisti stimati, due pilastri della società civile" MESSINA – Sono Giovanna Genitori e Massimo Pulitanò le due new ent ... msn.com

Ospedale di Patti, Sciotto (Sud Chiama Nord): "servono interventi urgenti" - facebook.com facebook