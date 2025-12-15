Sud chiama Nord si rafforza | Basile presenta due medici nella squadra De Luca alza l’asticella

Il movimento Sud chiama Nord si rafforza con l’ingresso di due nuovi membri nella squadra del sindaco Federico Basile. Giovanna Genitori e Massimo Pulitanò, entrambi medici, sono stati presentati durante una conferenza stampa dedicata ai servizi sociali, segnando un passo importante nel rafforzamento dell’organizzazione e nel suo impegno a migliorare il supporto alla comunità.

