Successo per i 10 anni di SEOZoom | l’eccellenza tech ‘nata a Napoli’ lancia l’Osservatorio nazionale e la suite AI ufficiale davanti a più di 70 professionisti

Celebra i suoi dieci anni di successi, SEOZoom, l’eccellenza tecnologica nata a Napoli, presenta l’Osservatorio nazionale e la suite AI ufficiale durante un evento con oltre 70 professionisti. Fondata da Ivano Di Biasi, l’azienda ha svelato le versioni definitive dei suoi strumenti AI, tra cui AI Engine e GEO Audit, rafforzando la sua posizione nel panorama digitale.

© Periodicodaily.com - Successo per i 10 anni di SEOZoom: l'eccellenza tech 'nata a Napoli' lancia l'Osservatorio nazionale e la suite AI ufficiale davanti a più di 70 professionisti L'azienda fondata a Napoli da Ivano Di Biasi ha celebrato il decennale presentando la versione definitiva dei suoi tool AI (AI Engine, GEO Audit) e un nuovo think-tank nazionale. NAPOLI, 16 Dicembre 2025 – L'innovazione tech che parla napoletano celebra un traguardo storico. SEOZoom, l'azienda fondata a Napoli e diventata leader nazionale nel marketing digitale .