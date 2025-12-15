Nel match di Castelfiorentino, la capolista Union Basket Prato subisce una sconfitta, ma mantiene il primato in classifica grazie ai punti di vantaggio su Montevarchi, che ha riposato. La partita si rivela difficile per i pratese, che devono cedere il passo alla squadra di casa, in un incontro che influisce sulle posizioni di vertice del campionato.

© Sport.quotidiano.net - Successo Dragons. Agliana deve cedere. Union, ko in trasferta

Il parquet di Castelfiorentino è fatale alla capolista Union Basket Prato, che perde 82-74 ma conserva la testa della classifica con due punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il Montevarchi che ieri ha riposato. Va decisamente meglio ai Dragons Prato, che invece hanno la meglio nel derby con Agliana, giocato alla palestra Toscanini, grazie ad un canestro di Balducci (foto) centrato proprio sul suono della sirena. 55-53 il risultato a favore dei rossoblù di coach Banchelli. La gara si gioca punto a punto fin dal primo quarto che termina 13-12. Buono il secondo quarto, che i lanieri conducono con carattere fino al 31-24 all’intervallo lungo grazie ai punti di Pacini. Sport.quotidiano.net

Chi è piú rosa?

Successo Dragons. Agliana deve cedere. Union, ko in trasferta - Il parquet di Castelfiorentino è fatale alla capolista Union Basket Prato, che perde 82- sport.quotidiano.net