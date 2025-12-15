Stupro a Roma con la scusa del wi-fi la stordisce con l’alcool per poterla segregare e violentare | arrestato peruviano 45enne

Un uomo di 45 anni peruviano è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver seviziato una donna utilizzando il Wi-Fi come inganno e somministrandole alcool pericoloso. L’indagine della Polizia Locale, coordinata dalla Procura, ha portato alla sua cattura e al successivo trasferimento nel carcere di Rebibbia.

