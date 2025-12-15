Studente del Majorana premiato
Sabato 6 dicembre a Roma si è tenuta la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Premio Letterario Internazionale Pietro Iadeluca. Tra i premiati, il giovane sanlazzarese Luca Sandrolini, che si è distinto ottenendo il secondo posto nella categoria “narrativa giovani”.
Sabato 6 dicembre si è svolta a Roma la premiazione della tredicesima edizione del prestigioso Premio Letterario Internazionale Pietro Iadeluca che ha visto sul podio il giovane sanlazzarese Luca Sandrolini, classificatosi secondo nella categoria “narrativa giovani”. Luca Sandrolini frequenta con. Bolognatoday.it
Bufera Majorana, un'imbarazzante omertà. Gli studenti sanno tutto, professori e bidelli No
Studente del Majorana premiato - Lo studente sanlazzarese Luca Sandrolini, classe 2010, sul podio di un noto Premio Letterario ... bolognatoday.it
Cultura dell’etica. Studente premiato - Kevin Pometti frequenta il corso grafico al Pacinotti Belmesseri a Villafranca. lanazione.it
In Ar-Tex crediamo nel valore dei giovani talenti. Oggi vi presentiamo Davide, studente dell’Istituto Majorana e stagista nel nostro reparto spedizioni e magazzino. Durante il suo percorso PCTO ha scoperto cosa significa lavorare in un ambiente dinamico, coll - facebook.com facebook