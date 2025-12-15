stroncato da un malore in bici in 200 sulle due ruote per ricordarlo marcello meritava questo e altro

In ricordo di Marcello Lucchesi, il gruppo ciclistico Stay strong ha radunato quasi 200 persone a Montopoli in Val d’Arno. L’evento ha celebrato la memoria del parrucchiere, scomparso improvvisamente per un malore durante una corsa in bicicletta, suscitando un forte senso di comunità e affetto tra i partecipanti.

Montopoli in Val d’Arno (Pisa), 15 dicembre 2025 – Ieri a Montopoli quasi duecento persone hanno risposto presente all’appello del gruppo ciclistico Stay strong per ricordare Marcello Lucchesi, il parrucchiere di paese prematuramente scomparso per un malore una settimana fa. Una pedalata che si è snodata in un percorso pensato per toccare tutte le frazioni del Comune. Alla fine si sono contati 35 km ove un serpentone di biciclette, composto anche da famiglie, è stato spesso salutato da ali di persone. San Romano, Capanne, Casteldelbosco, Marti e di nuovo a Montopoli per finire il tour nella piazza di San Matteo dove ad attendere i moltissimi ciclisti vi era la sindaca Linda Vanni, l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini e Tommaso Salvadori che con la Pro Loco ha ospitato, negli stand del mercatino di natale, i partecipanti offrendo loro una ricca colazione: “Quando mi hanno chiesto di partecipare a questa manifestazione non ci ho pensato due volte e mi sono offerto di ospitarli tutti negli spazi allestiti in San Matteo – dichiara Salvadori –. Lanazione.it

