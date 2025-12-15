Stressati dai rimborsi spese Il 39% rinuncia a chiederli

Ogni volta che un dipendente italiano apre il modulo di rimborso spese, il 39% rinuncia a chiederlo, lasciando emergere una diffusa ansia legata a questa procedura. Questa situazione evidenzia come lo stress e le complicazioni amministrative possano influenzare la volontà di richiedere rimborsi, creando un ostacolo alla corretta gestione delle spese lavorative.

OGNI VOLTA che un dipendente italiano apre il modulo per il rimborso spese, un piccolo brivido corre lungo la schiena. Non è un caso se, secondo il report “La zona grigia” di Soldo, quasi quattro lavoratori su dieci preferiscono lasciar perdere, sprecando opportunità per l’azienda. Presentare una nota spese elevata si conferma la seconda attività più stressante per un dipendente, subito dopo la richiesta di budget per eventi e conferenze. Tra regole non sempre trasparenti e il timore di un rifiuto, il 45% degli italiani esita prima di inviare la richiesta, mentre il 39% rinuncia del tutto, autocensurandosi e sacrificando spese legittime che potrebbero favorire la crescita aziendale. Quotidiano.net

