Straordinaria Scandicci conquista il Mondiale per Club nel derby tutto italiano contro Conegliano

La squadra di Scandicci ha scritto una pagina storica nel volley femminile, conquistando il titolo di Campione del Mondo per Club nel prestigioso derby italiano contro Conegliano. È la quinta volta che il volley italiano si aggiudica questa competizione, consolidando la posizione del nostro paese nel panorama mondiale. Un trionfo che celebra talento e determinazione.

