Stranger Things rilasciato il trailer della seconda parte della quinta stagione

Netflix ha pubblicato il trailer della seconda parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things, prevista per il 25 dicembre. La serie si avvicina alla sua conclusione, promettendo nuovi colpi di scena e momenti emozionanti per i fan che aspettano con trepidazione il gran finale.

Netflix ha rilasciato il trailer della seconda parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things, in uscita il 25 dicembre, che porta la serie verso la sua imminente conclusione. Netflix ha rilasciato quest'anteprima del Volume 2 dopo aver pubblicato i primi quattro episodi di "Stranger Things 5" il26 novembre. Il Volume 2 sarà composto dai tre episodi centrali, che usciranno il 25 dicembre, mentre il finale uscirà la vigilia di Capodanno. Il finale sarà anche proiettato nelle sale cinematografiche statunitensi. Negli episodi del Volume 1 gli abitanti di Hawkins vivono in isolamento mentre l'esercito indaga sulla spaccatura del Sottosopra e dà la caccia a Undici.

