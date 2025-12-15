Stranger Things 5 Volume II | Max intrappolata e Will più potente che mai… il trailer imperdibile

Il trailer di Stranger Things 5, Volume II, svela le intense sfide che i nostri eroi devono affrontare nel Sottosopra, ormai realtà concreta, per salvare Max e Holly. Con Max in coma e Will più potente che mai, la battaglia finale si avvicina, coinvolgendo personaggi in cerca di Hopper, Undici e nuovi alleati e nemici in un confronto decisivo.

Netflix ha divulgato l’atteso trailer del secondo volume della quinta e conclusiva stagione di Stranger Things 5: la resa dei conti si avvicina sempre di più, e il Sottosopra, da luogo mitologico che era, si è ormai trasformato in una realtà concreta che i nostri eroi devono abitare e con cui devono fare i conti per salvare Holly – con la coscienza di Max – in coma nel nostro mondo – ad aiutarli), intrappolata nella realtà alternativa creata da VecnaHenry, mentre Dustin, Steve e Nancy sono alla ricerca di Hopper e Undici, a loro volta alle prese con una cospirazione militare e possibili nuovi alleatinemici. Cinemaserietv.it

Stranger Things 5 | Volume 2 Trailer | Netflix

