Stranger Things 5 | Un primo sguardo al Volume 2

Il trailer del Volume 2 di Stranger Things 5 svela nuovi dettagli e sorprese sulla serie, con un'affermazione sorprendente:

“ Tutto ciò che credevamo di sapere sul Sottosopra è completamente sbagliato “. E’ così che viene presentato il trailer del Volume 2 di Stranger Things 5. Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale del Volume 2 della quinta e ultima stagione di Stranger Things, in arrivo il 26 dicembre alle 2:00 del mattino (ora italiana). Il video, come sempre intenso e carico di tensione, mostra i protagonisti affrontare una minaccia sempre più grande, con sequenze d’azione spettacolari, momenti di amicizia indistruttibile (come il patto tra Steve e Dustin) e rivelazioni che ribaltano tutto ciò che pensavamo di conoscere sul Sottosopra. Universalmovies.it

Stranger Things 5 | I primi cinque minuti | Netflix Italia

Tutto sta per essere messo Upside Down, il trailer di Stranger Things 5 volume 2 ci lascia con un sacco di domande - Dopo i primi episodi di questo ciclo finale cresce l'attesa per svelare i numerosi misteri che riscrivono la natura del Sottosopra (attenzione, spoiler sui primi episodi della stagione finale)