Stranger Things 5 tutti contro Vecna nel trailer action del Volume 2

Il nuovo trailer di Stranger Things 5 Volume 2 svela un intenso scontro tra i protagonisti e Vecna, con azione e colpi di scena. Mentre affrontano il villain principale, scoprono segreti inaspettati sul Sottosopra. La stagione finale, in uscita il 26 dicembre su Netflix, promette un epilogo ricco di tensione e sorprese.

Stranger Things 5 si avvia verso il suo capitolo finale con un nuovo trailer ricchissimo di azione per il secondo blocco di episodi, in uscita il 26 dicembre in streaming su Netflix. La piattaforma ha svelato un primo sguardo al Volume 2 dopo aver condiviso i primi quattro episodi della quinta stagione lo scorso 26 novembre. Il Volume 2 comprenderà i tre episodi centrali, mentre il finale sarà diffuso in streaming il giorno di Capodanno, oltre a essere proiettato nei cinema americani.

