stranger things 5 svelate le immagini e il trailer del gran finale

È stato rilasciato il trailer e le immagini del secondo volume della quinta stagione di ‘Stranger Things’, attesissima conclusione della serie su Netflix. I fan possono ora scoprire nuovi dettagli e anticipazioni sul gran finale, mentre la narrazione si prepara a concludersi con un episodio ricco di suspense e colpi di scena.

(Adnkronos) – La quinta acclamata stagione di ‘Stranger Things’, in onda su Netflix, continua: sono disponibili adesso il trailer e le nuove immagini del secondo attesissimo Volume. L’epica conclusione della serie fenomeno si avvicina con il debutto del Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, e del Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 . Ildifforme.it

