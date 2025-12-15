Stranger Things 5 | perché il vero boss finale potrebbe non essere chi pensi la teoria che rimette tutto in discussione

Mentre ci avviciniamo alla conclusione di Stranger Things 5, una teoria innovativa sta mettendo in discussione le nostre supposizioni sulla gerarchia del potere nel Mondo Sottosopra. Questa interpretazione potrebbe cambiare radicalmente la percezione dei protagonisti e del vero antagonista della serie, aprendo nuove prospettive sulla trama e sui personaggi che abbiamo conosciuto finora.

Mentre ci avviciniamo al finale di Stranger Things, una teoria sta ribaltando tutto ciò che credevamo di sapere sulla gerarchia del potere nel Mondo Sottosopra. E se Vecna, il villain che ci ha terrorizzato nella quarta stagione, non fosse altro che una pedina in un gioco molto più grande? Una marionetta nelle mani di un’entità ancora più oscura e potente? Attenzione! Fermati qui se non vuoi spoiler! L’idea che il Mind Flayer, e non Vecna, sia il vero antagonista finale della serie non è più solo una speculazione da fan appassionati. Nuove rivelazioni provenienti dall’universo espanso di Stranger Things, in particolare dal prequel teatrale Stranger Things: The First Shadow, stanno fornendo prove concrete che potrebbero confermare questa teoria. Screenworld.it

