Strage di Sydney Noemi Di Segni Ucei | C’è troppa debolezza nel sostegno agli ebrei

L’attacco di Sydney rappresenta un triste riflesso di un crescente clima di insicurezza e debolezza nel sostegno alle comunità ebraiche, evidenziando le sfide affrontate nel contesto globale. Noemi Di Segni, presidente Ucei, sottolinea come questo episodio sia un’ulteriore testimonianza delle minacce che ancora si presentano alle minoranze religiose nel mondo.

Roma, 15 dicembre 2025 – “La strage di Sydney è un fotogramma del 7 ottobre”, denuncia Noemi Di Segni, presidente Ucei, l’Unione delle comunità ebraiche italiane. Condivide le critiche molto dure del premier israeliano Netanyahu al premier australiano Anthony Albanese? “Le sottoscrivo. È un caso di demenza politica aver lasciato correre l’antisemitismo montante”. E se invece gli attentatori avessero agito da soli, con piano terribile quanto elementare, peraltro parzialmente fermato da un fruttivendolo musulmano? “Io sto ai fatti. Innocenti uccisi e feriti durante una festa religiosa. In una spiaggia celebre, peraltro luogo di tutti”. Quotidiano.net

