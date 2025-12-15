Strage di ebrei a Sidney accuse al governo

Un attacco armato durante una celebrazione dell’Hanukkah a Sidney ha causato almeno 16 vittime, sollevando forti polemiche sul ruolo del governo australiano. Due uomini di origini islamiche sono sospettati di aver aperto il fuoco, mentre si sollecitano maggiori azioni contro i centri radicali. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla sicurezza e la lotta al terrorismo in Australia.

© Laverita.info - Strage di ebrei a Sidney, accuse al governo Due islamici fanno fuoco alla celebrazione dell'Hanukkah in Australia: almeno 16 morti. Polemiche per la linea dell'esecutivo Albanese: non ha smantellato i centri radicali. Dubbi sulla polizia: ci ha pensato un fruttivendolo a disarmare un attentatore. Una celebrazione religiosa si è trasformata in una strage nel cuore di Sydney. Almeno 16 persone sono morte, tra cui uno degli assalitori, e più di 30 sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta ieri mattina durante un evento pubblico dedicato alla festività ebraica di Hanukkah. Tra i deceduti c'è anche il rabbino Eli Schlanger, 40 anni, esponente di spicco della comunità ebraica di Sydney e un bambino.

Edith Bruck sulla strage di Sydney: "L'odio per gli ebrei sarà eterno. Che orrore!" - Edith Bruck, scrittrice e testimone della Shoah, è una delle voci più autorevoli della memoria ebraica in Europa. affaritaliani.it

Buongiorno A Sydney in Australia c’è stata una strage di ebrei -almeno 15 morti- compiuta da due uomini, un padre e un figlio, di origine libano-palestinese. Persone che celebravano una festa religiosa per il fatto stesso di essere ebrei sono state uccise. Tutto - facebook.com facebook

Strage di Hanukkah: 16 ebrei uccisi alla festa a Bondi Beach. Una delle spiagge più famose dell’Australia è stata il teatro della sparatoria più grave nel Paese negli ultimi trent’anni. Di Marco Franchi x.com