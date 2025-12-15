Strage Bondi Beach governo riunito | Albanese spinge per maggior controllo su armi

Dopo la tragica sparatoria di Bondi Beach, in cui hanno perso la vita almeno 15 persone, il governo australiano si riunisce in emergenza. Il primo ministro Anthony Albanese sollecita un rafforzamento delle leggi sul controllo delle armi, evidenziando la necessità di adottare misure più stringenti per garantire la sicurezza pubblica.

(Adnkronos) – Riunione di emergenza del governo australiano, con il primo ministro Anthony Albanese che spinge per rafforzare le leggi sul controllo delle armi in seguito alla strage di Bondi Beach costata la vita ad almeno 15 persone, tra cui una bambina di 10 anni. Sono 27 le persone ancora ricoverate negli ospedali di Sydney.

