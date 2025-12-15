Strage antisemita a Sydney l’ombra dell’Iran | intelligence israeliana punta su Hezbollah

Un attacco antisemita a Sydney durante Hanukkah ha causato almeno sedici vittime. Le indagini dell'intelligence israeliana suggeriscono un possibile coinvolgimento di Hezbollah e un collegamento con l'Iran, sollevando preoccupazioni sulla natura organizzata e geopoliticamente motivata di questa tragedia.

© Panorama.it - Strage antisemita a Sydney, l’ombra dell’Iran: intelligence israeliana punta su Hezbollah Il massacro avvenuto a Sydney durante le celebrazioni di Hanukkah, costato la vita ad almeno sedici persone, potrebbe non essere il gesto isolato di lupi solitari. Secondo quanto riportato dal British Telegraph, funzionari dell’intelligence israeliana ritengono che l’attacco sia stato condotto da una cellula terroristica straniera con il sostegno dell’Iran. Le modalità operative utilizzate durante la sparatoria, spiegano fonti israeliane, presenterebbero caratteristiche riconducibili a un’unità di Hezbollah specializzata in operazioni al di fuori del Libano. Gerusalemme sta esaminando anche possibili collegamenti con Hamas e altre organizzazioni jihadiste, senza escludere del tutto la pista dell’Isis. Panorama.it Attentato antisemita a Sydney, strage in spiaggia durante festa ebraica: morti e feriti. Passante disarma killer. Ira Israele: “Così avete globalizzato intifada” - Una strage antisemita quella andata in scena sulla spiaggia Bondi Beach di Sydney, in Australia, dove durante la celebrazione ... ilriformista.it

Bondi BeachLa strage antisemita di Sydney e la storia dei due Ahmed - L’uomo che ieri ha fermato uno dei terroristi si chiama come il poliziotto musulmano ucciso davanti alla redazione di Charlie Hebdo. linkiesta.it

Il mio ritratto del fruttivendolo musulmano che ha disarmato il terrorista antisemita nella strage di Bondi Beach: una luce nelle tenebre @repubblica x.com

Attentato antisemita a Sydney, strage in spiaggia durante festa ebraica: morti e feriti. Passante disarma killer, “così avete globalizzato intifada” Anche il rabbino tra le vittime, ucciso uno dei due attentatori - https://www.ilriformista.it/attentato-antisemita-a-sydney- - facebook.com facebook