Strage alla festa ebraica

Una tragica sparatoria si è verificata a Bondi Beach, Sydney, durante la prima notte di Hanukkah, provocando almeno 15 morti e numerosi feriti. Due uomini, padre e figlio, sono stati identificati come autori dell’attacco antisemita, che ha sconvolto l’Australia e suscitato reazioni di sgomento e solidarietà.

© Quotidiano.net - Strage alla festa ebraica di Alessandro D’Amato ROMA Almeno 15 morti, decine di feriti e un eroe nazionale. È il bilancio della sparatoria di Bondi Beach, a Sydney, dove due uomini armati – padre e figlio di 50 e 24 anni – hanno aperto il fuoco durante la prima notte della festività ebraica di Hanukkah, in quello che le autorità australiane hanno definito un attacco antisemita mirato. Il padre, Sajid Akram è morto, mentre il figlio Naveed è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in condizioni critiche. Tra le vittime figurano anche il rabbino di Sydney Eli Schlanger, una bambina di 12 anni e Alex Kleytman, sopravvissuto all’Olocausto e originario dell’Ucraina. Quotidiano.net Strage a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hanukkah: almeno 12 morti, ucciso un attentatore Strage alla festa ebraica a Sydney: «attacco mirato», 12 morti a Bondi Beach - Uno degli attentatori è stato ucciso, il secondo è in terapia intensiva. editorialedomani.it

Strage alla festa ebraica dell’Hanukkah a Sydney: una bimba tra le vittime, il fruttivendolo-eroe, l’ira di Netanyahu - In pochi minuti il paradiso di mare e sole di Bondi Beach si è trasformato in un inferno di terrore e morte. unionesarda.it

Sydney, due uomini armati e gli spari: strage alla festa ebraica di Hanukkah. I killer sono padre e figlio: il primo ucciso dalla polizia x.com

#NEWS - #Sidney, sono un padre cinquantenne e il figlio di 24 anni i killer della strage alla festa ebraica di #BondiBeach, almeno 15 morti, tra loro anche una bambina. Una trentina i feriti. Almeno 50 colpi di fucile contro le famiglie riunite in riva al mare. La p - facebook.com facebook