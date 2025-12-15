Strage a Sydney durante Hanukkah | 15 morti a Bondi Beach La polizia parla di terrorismo

Durante le celebrazioni di Hanukkah a Bondi Beach, una delle spiagge più note di Sydney, si è verificata una tragica sparatoria che ha causato la morte di 15 persone. La polizia ha identificato l'evento come un atto terroristico compiuto da un commando di due uomini, padre e figlio, seminando terrore tra i presenti.

Un commando composto da due uomini, padre e figlio, ha seminato morte e terrore durante le celebrazioni della festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, una delle spiagge più famose d’Australia, nei pressi di Sydney. Il bilancio dell’attacco, definito terroristico dalle autorità, è salito a 15 vittime, oltre a uno degli attentatori, e ad almeno 20 feriti. Tra i morti anche il rabbino Eli Schlanger. Secondo quanto riferito dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, uno dei due assalitori, un uomo di 50 anni, è stato ucciso durante l’intervento delle forze dell’ordine, mentre il figlio, 24 anni, è ricoverato in gravi condizioni. Laprimapagina.it

Bondi Beach Attack Declared a ‘Terrorist Incident” by Australian Police

