Strage a Bondi Beach l’ombra dell’Isis sui 16 morti I killer padre e figlio avrebbero giurato fedeltà allo Stato Islamico
Un attacco sanguinoso durante una festa ebraica a Bondi Beach, Sydney, ha provocato la morte di 16 persone. Le autorità australiane sospettano un legame con l'Isis, rivelando che i presunti killer, padre e figlio, avrebbero giurato fedeltà allo Stato Islamico. L'evento ha scosso l'intera comunità e alimentato il dibattito sulla minaccia terroristica in Australia.
Roma, 15 dicembre 2025 - Secondo le autorità australiane la strage alla festa ebraica di Hannukah a Bondi Beach, a Sydney, c'è un collegamento con l'Isis. I due attentatori, responsabili della morte di 16 persone, tra cui un 12enne, e di 38 feriti, sono padre e figlio: Sajid Akram, 50 anni, ucciso dalla polizia, e Naveed Akram, 24 anni sorvegliato in ospedale perché ferito durante la sparatoria. Australia, persone in fuga da Bondi Beach mentre uomini armati aprono il fuoco Il primo indizio per la polizia australiana sono state le due bandiera dell'Isis trovate nel veicolo dei due terroristi ieri. Quotidiano.net
