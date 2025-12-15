Stosa Virtus nuovo ko Empoli ancora bestia nera
La Stosa Virtus subisce un'altra sconfitta contro l'Empoli, che si conferma ancora una volta la sua avversaria più difficile. La partita si conclude con un punteggio di 79-83, evidenziando l'equilibrio e l'intensità tra le due squadre. Di seguito, i dettagli e le statistiche della sfida.
STOSA VIRTUS 79 EMPOLI 83 STOSA VIRTUS SIENA: Costantini R ne, Braccagni 9, Redaelli 3, Costantini G 14, Calvellini 8, Morciano 18, Gianoli 14, Bartelloni ne, Guerra 13, Cini ne, Crocetta, Tasselli ne. All. Evangelisti. EMPOLI: Ciano 6, Giantini ne, Sesoldi ne, Rosselli 7, Cipriani 20, Sakellariou 20, De Leone 15, Marini ne, Tosti 2, Soviero 3, Paluzzi 10, Regini. All. Valentino. Parziali: 16-23; 38-40; 56-56. Siena - Seconda sconfitta consecutiva per la Stosa che perde al PalaCorsoni contro Empoli (79-83 il risultato finale) che si conferma bestia nera dei rossoblu. I senesi nell’ultima uscita casalinga del 2025 subiscono la prima sconfitta interna della stagione dopo una partita combattuta e sempre in bilico decisa nel finale dalla maggiore precisione della formazione ospite. Sport.quotidiano.net
