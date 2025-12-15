Storia di Liliana la rete che salva

Nel percorso oncologico, il senso di solitudine può diventare un peso insopportabile. Liliana, attraverso la sua storia, racconta come la rete di supporto e solidarietà si riveli fondamentale per affrontare le sfide della malattia, offrendo conforto e speranza in momenti di grande difficoltà.

Nel percorso oncologico c’è un momento in cui la solitudine sembra quasi di poterla addirittura toccare. Non si tratta solo dell’isolamento imposto dalle cure o dalla stanchezza, parlo di una distanza più sottile: quella che si crea tra chi attraversa la malattia in prima persona e chi lola circonda, che non sa cosa dire o . Ilnotiziario.net

