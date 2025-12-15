Storia di Liliana la rete che salva
Nel percorso oncologico, il senso di solitudine può diventare un peso insopportabile. Liliana, attraverso la sua storia, racconta come la rete di supporto e solidarietà si riveli fondamentale per affrontare le sfide della malattia, offrendo conforto e speranza in momenti di grande difficoltà.
Nel percorso oncologico c’è un momento in cui la solitudine sembra quasi di poterla addirittura toccare. Non si tratta solo dell’isolamento imposto dalle cure o dalla stanchezza, parlo di una distanza più sottile: quella che si crea tra chi attraversa la malattia in prima persona e chi lola circonda, che non sa cosa dire o . Ilnotiziario.net
SPECIALE LILIANA RESINOVICH ep.1: LA SCOMPARSA | Tutta la Storia
Storia di Liliana, la rete che salva - Nel percorso oncologico c’è un momento in cui la solitudine sembra quasi di poterla addirittura toccare. ilnotiziario.net
La storia di Liliana: la diagnosi, la rete, il corpo, la scoperta - Qualche giorno fa ho ricevuto una testimonianza preziosa, da parte di Liliana: “Il 18 dicembre saranno sei anni dall’intervento che ha cambiato la mia ... ilnotiziario.net
Fuori dal coro. . Anche in #Calabria la Regione mette in atto il trucco delle finte visite per dimostrare di essere in regola con le liste d'attesa. La storia di Liliana, cardiopatica. Il servizio completo di @deliamauro a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - facebook.com facebook
A Natale con Liliana Paganini (autrice) e "La storia fantastica dell'Ombra e del suo marinaio", la favola con i disegni di Bruno Caruso x.com