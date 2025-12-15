Stop ai borseggi in città | la proposta di legge per la sicurezza targata M5s Cicalone farà da sponsor

Il Movimento 5 Stelle presenta una nuova proposta di legge per contrastare i borseggi in città, con Cicalone come sponsor. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza urbana, rispondendo alle crescenti preoccupazioni dei cittadini e affrontando efficacemente il fenomeno dei furti. La misura mira a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini nelle aree urbane.

La sicurezza è diventata uno dei temi centrali nell’agenda politica del Movimento 5 Stelle negli ultimi mesi. Specie da quando le ambizioni di Giuseppe Conte di tornare a Palazzo Chigi si sono fatte più manifeste. Sono cambiati i toni – più moderati – e i contenuti: «Sottoscrivo ogni iniziativa contro la violenza e le aggressioni alla polizia », ha ricordato sabato dal palco di Atreju, la kermesse di FdI. Così la sicurezza è diventata la nuova “marca” del Movimento 5 Stelle, il segno distintivo con cui differenziarsi dal Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, anche perché si tratta di un tema che, tendenzialmente, non viene associato all’area di sinistra. Open.online

