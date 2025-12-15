Stipendi con gli aumenti detassati fino a 35mila euro | cosa significa la proposta di Fratelli d' Italia in manovra

Fratelli d'Italia propone nella legge di bilancio 2026 un aumento detassato degli stipendi fino a 35mila euro, con l'obiettivo di alleggerire la tassazione sugli aumenti salariali derivanti da rinnovi contrattuali. La misura mira a favorire i lavoratori dipendenti, ampliando la platea di beneficiari e incentivando la crescita dei salari netti in busta paga.

