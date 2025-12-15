Stefano De Martino in giro a fare shopping con una ragazza | Lei è la fidanzata ufficiale

Stefano De Martino è stato paparazzato mentre faceva shopping a Milano in compagnia di una ragazza, confermando il suo stato di fidanzato ufficiale. Il conduttore, noto per la sua popolarità e visibilità, ha catturato l'attenzione dei fan e dei media durante una giornata di relax e spese nella città.

© Napolitoday.it - Stefano De Martino in giro a fare shopping con una ragazza: "Lei è la fidanzata ufficiale" Stefano De Martino, conduttore tra i più amati e paparazzati dell'anno, era a Milano a fare shopping insieme alla fidanzata ufficiale. Di fronte a loro, si è trovato per caso Gabriele Parpiglia che ha deciso di raccontare tutto nella sua newsletter ufficiale.“Amò, aspettami”. È la frase che. Napolitoday.it Il balletto di Stefano De Martino va a ritmo con tutto! Stefano De Martino 'smascherato', lo scoop: "L'ho incontrato a Milano insieme alla sua (vera) fidanzata, facevano shopping. Sui social la nasconde, la chiama Gì" - Ed è quello che è capitato a lui, tra le firme più autorevoli di spettacolo, che proprio ieri si ... today.it

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales stanno insieme? Ora parlano loro e svelano la verità - Da mesi, ormai, si parla di una presunta relazione tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales: adesso parlano i diretti interessati. donnapop.it

Grand Hotel ti aspetta in edicola. Stefano De Martino: devo tutto a un uomo speciale. Eric di "Beautiful": mi porto mia figlia sul set. E poi tante storie, racconti, tv, fotoromanzi e la cucina delle Feste con le nocciole. Infine questa settimana IN REGALO L' ALMANA - facebook.com facebook