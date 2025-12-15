Stefano De Martino è stato paparazzato a Milano in compagnia di una donna, scongiurando così le voci che lo vedevano insieme a Belen Rodriguez. Le immagini ritraggono il ballerino in atteggiamenti inequivocabili con una vecchia fiamma, confermando la sua presenza in città e lasciando aperta ogni interpretazione sulle sue recenti frequentazioni.

© Bollicinevip.com - Stefano De Martino beccato con lei: no, non è Belen!

. Stefano De Martino non si nasconde più: pizzicato a Milano in atteggiamenti inequivocabili con una vecchia fiamma che smentisce ogni altro gossip. Dimenticate i ritorni di fiamma con Belen Rodriguez o i rumors su Emma Marrone. Nel presente di Stefano De Martino esiste una sola certezza e porta il nome di Gilda Ambrosio. Lo scoop, lanciato con precisione da Gabriele Parpiglia, non si basa su voci di corridoio, ma su un avvistamento diretto nel cuore di Milano. Il giornalista ha intercettato la coppia durante un pomeriggio di shopping, cogliendo dettagli che confermano un legame profondo e ben radicato. Bollicinevip.com

Stefano de martino beccato sul volo

Stefano De Martino beccato con la ‘vera’ fidanzata: “Lei non ha accettato il gossip su Rocìo”, ecco chi è - Il racconto di Gabriele Parpiglia svela perché lei non avrebbe accettato il gossip su Rocìo. donnaglamour.it