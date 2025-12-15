Stefano De Martino beccato con la sua nuova fidanzata | l’incontro casuale

Recentemente, Gabriele Parpiglia ha avuto un incontro fortuito a Milano, che ha attirato l'attenzione sul gossip riguardante Stefano De Martino. Il giornalista ha notato il conduttore in compagnia di una nuova fidanzata, alimentando le speculazioni sulla sua vita sentimentale in modo spontaneo e inatteso.

Qualche giorno fa, Gabriele Parpiglia è inciampato casualmente in un gossip, non di poco conto. Il giornalista, mentre camminava lungo le vie di Milano, ha intravisto Stefano De Martino; più innamorato che mai. La donna, però, che era in giro con lui non era Caroline Tronelli; ma Gilda Ambrosio. Non è la prima volta che . L'articolo. Dailynews24.it Stefano de martino beccato sul volo Stefano De Martino beccato con la ‘vera’ fidanzata: “Lei non ha accettato il gossip su Rocìo”, ecco chi è - Il racconto di Gabriele Parpiglia svela perché lei non avrebbe accettato il gossip su Rocìo. donnaglamour.it

Stefano De Martino 'smascherato', lo scoop: "L'ho incontrato a Milano insieme alla sua (vera) fidanzata, facevano shopping. Sui social la nasconde, la chiama Gì" - Ed è quello che è capitato a lui, tra le firme più autorevoli di spettacolo, che proprio ieri si ... today.it

