Stefano De Martino beccato con Gilda D’Ambrosio | ritorno di fiamma?
Recentemente, Stefano De Martino è stato paparazzato insieme a Gilda D’Ambrosio durante una passeggiata a Milano. Le immagini hanno suscitato molte speculazioni sul possibile ritorno di fiamma tra i due, alimentate dall'occasione di shopping condivisa. Ecco i dettagli sui momenti rubati e le ipotesi sul loro rapporto.
Il giornalista Gabriele Papriglia ha beccato Stefano De Martino e Gilda D'Ambrosio fare shopping per le vie milanese: i due sono usciti allo scoperto?. Ildifforme.it
Stefano de martino beccato sul volo
È guerra tra Stefano De Martino e la sua ex: si sono lasciati malissimo, lei ha già un altro! - La seconda parte dell'anno si è rivelata davvero complicata per Stefano De Martino: è tornato single e la sua ex ha già un altro fidanzato! donnapop.it
Stefano De Martino 'smascherato', lo scoop: "L'ho incontrato a Milano insieme alla sua (vera) fidanzata, facevano shopping. Sui social la nasconde, la chiama Gì" - Ed è quello che è capitato a lui, tra le firme più autorevoli di spettacolo, che proprio ieri si ... today.it
Grand Hotel ti aspetta in edicola. Stefano De Martino: devo tutto a un uomo speciale. Eric di "Beautiful": mi porto mia figlia sul set. E poi tante storie, racconti, tv, fotoromanzi e la cucina delle Feste con le nocciole. Infine questa settimana IN REGALO L' ALMANA - facebook.com facebook