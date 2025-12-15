Stazione Ferroviaria di Portici | sorpreso a compiere atti osceni in luogo pubblico Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Un uomo è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Portici dopo essere stato sorpreso a compiere atti osceni in pubblico. Le segnalazioni dei cittadini avevano già evidenziato comportamenti molesti nei confronti di alcune studentesse nei giorni precedenti, portando le forze dell'ordine ad intervenire e garantire la sicurezza pubblica.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per atti osceni in luogo pubblico. In particolare, gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Piazza San Pasquale per la segnalazione di un soggetto intento a compiere atti osceni dinanzi ai passanti, per poi rivolgersi verso l'ingresso di un plesso scolastico.

