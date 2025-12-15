Dopo 40 anni di attività, lo stabilimento Stäubli di Carate viene chiuso, con 45 dipendenti su 150 in uscita. La decisione segna una significativa svolta per il gruppo svizzero, che ha deciso di sospendere le operazioni nell’impianto di via Rivera, lasciando un’impronta importante nel territorio locale.

© Ilgiorno.it - Stäubli chiude l’impianto di Carate. A casa da giugno 45 dipendenti

Dopo 40 anni secolo il gruppo svizzero Stäubli chiude l’impianto produttivo di via Rivera. Tradotto in numeri si tratta di 45 esuberi su un totale di 150 dipendenti. L’azienda, attiva in 28 Paesi del mondo, presente in città dal 1984 e specializzata nell’elettronica industriale e nella meccatronica, ha deciso di procedere con una parziale delocalizzazione della produzione. La notizia non è una doccia fredda per nessuno. L’annuncio da parte della casa madre di Zurigo risale infatti alla fine di settembre. Per tutti era stato quello il fulmine a ciel sereno. I sindacati, in primis la Fiom Cgil, si erano subito attivati per scongiurare il peggio. Ilgiorno.it

Punta Ala Si chiude la prima fase di lavoro a bordo di questa X-55. In questi giorni abbiamo svolto un’attività chiave: una mappatura tecnica completa dello stato attuale della barca, effettuata prima dell’ingresso in cantiere. Un passaggio fondamentale per fi - facebook.com facebook