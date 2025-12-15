Stash e i The Kolors accendono l’Autouno ChristmUS Night

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
stash e i the kolors accendono l8217autouno christmus night

© Napolitoday.it - Stash e i The Kolors accendono l’Autouno ChristmUS Night

Stash con i The Kolors sarà uno degli ospiti musicali della serata natalizia di Autouno, ChristmUS Night - Il valore di essere noi, condotta dal conduttore radiofonico Gianni Simioli. Un evento con tanti obiettivi: inaugurare il nuovo quartier generale del Gruppo, uno spazio di oltre 900 metri. Napolitoday.it

The Kolors - TU CON CHI FAI L'AMORE (Official Video - Sanremo 2025)

Video The Kolors - TU CON CHI FAI L'AMORE (Official Video - Sanremo 2025)

The Kolors, Stash salva cane prima del concerto: «Piccolo essere indifeso tra gli escrementi» - Colpisce al cuore il gesto compiuto da Stash e i The Kolors prima del concerto a Vieste e che ha visto protagonista un cane che, grazie all'intervento della band, è stato salvato da una situazione di ... ilmattino.it

The Kolors, Stash ha il Covid e annulla i concerti. Ecco come sta - Con alcune stories su Instagram, il cantante ha spiegato d'aver contratto una brutta infezione, peggiorata dal Covid. tg24.sky.it