Stash e i The Kolors accendono l’Autouno ChristmUS Night 

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 dicembre, San Vitaliano si anima con l’Autouno ChristmUS Night, un evento speciale che segna l’inaugurazione del nuovo quartier generale. Tra musica, festa e solidarietà, artisti come Stash e i The Kolors rendono questa serata indimenticabile, unendo divertimento e spirito di comunità in un momento di grande festa natalizia.

Il 18 dicembre inaugurazione del nuovo quartier generale di San Vitaliano, tra musica, festa e solidarietà.  Stash con i The Kolors sarà uno degli ospiti musicali della serata natalizia di AutounoChristmUS Night  – Il valore di essere noi, condotta dal conduttore radiofonico Gianni Simioli. Un evento con tanti obiettivi: inaugurare il nuovo quartier generale del Gruppo, uno spazio di oltre . 2anews.it

