Stasera ovulo | uno spettacolo teatrale per realizzare aule multisensoriali per ragazzi autistici

FASANO - Continua la raccolta fondi avviata dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano per dotare ben quattro istituti scolastici di aule multisensoriali per ragazzi affetti da spettro autistico. Per contribuire all’obiettivo questa volta si è scelto lo spettacolo teatraleStasera ovulo” in. Brindisireport.it

Stasera Ovulo a Spazio Teatro 89

Video Stasera Ovulo a Spazio Teatro 89

