Stasera al Grande Fratello la scelta del superfinalista che salirà di diritto sul podio finale

Stasera, su Canale 5, va in onda la semifinale del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Durante la puntata, verrà annunciato il superfinalista che accederà di diritto alla fase finale del reality. L'evento, in diretta dalle 21.55, rappresenta un momento cruciale nella corsa verso la vittoria finale del reality.

Anticipazioni semifinale di lunedì 15 dicembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa,  Simona Ventura  conduce la tredicesima e penultima puntata del  Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini  Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi  e l’opinionista  Sonia Bruganelli. Si tratta della seconda semifinale, in vista della finale di giovedì. Il televoto assegnerà l’ ultimo posto da finalista: chi tra  Domenico  e  Omer  continuerà a lottare per la vittoria? Ma non sarà l’unico verdetto della serata poiché, tra i cinque finalisti – Anita, Giulia, Grazia, Jonas e uno tra Domenico e Omer – si conoscerà il primo superfinalista, che salirà direttamente sul podio per conquistare la vittoria finale. Davidemaggio.it

