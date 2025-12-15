Nella politica italiana, la discussione sulla manovra economica si trova in una fase di incertezza, con il voto ancora rinviato. La Commissione Bilancio del Senato resta in stallo, mentre emergono nuovi dettagli sui fondi destinati a Roma Capitale. La seduta prevista per ieri sera è stata improvvisamente sconvocata, evidenziando le tensioni in atto.

© Quotidiano.net - Stallo sulla manovra, rinviato ancora il voto. Spuntano "fondi certi" per Roma Capitale

Commissione Bilancio ancora in stallo: la seduta della Quinta del Senato, convocata per le 23 di ieri, è stata sconvocata. Sono saltati anche gli incontri bilaterali con i gruppi. I lavori dovrebbero essere aggiornati a oggi. Ancora nessun voto dunque sulla manovra. Manca il deposito delle modifiche, fra cui l’attesa riformulazione dell’ emendamento sull’oro di Banca d’Italia. Il Pd attacca il governo e parla di "bullismo istituzionale", mentre il centrodestra difende la scelta di arrivare a un "quadro completo" prima delle votazioni di oggi. Tra le misure che rischiano di restare in bilico c’è anche quella della tassa sui mini pacchi. Quotidiano.net

Manovra, Commissione Bilancio in Senato si aggiorna

Stallo sulla manovra, commissione rinviata. Tutti i nodi da sciogliere - Tanti nodi ancora da sciogliere: dal tema dei compensi ai professionisti che lavorano con la Pa alla nuova tassa sui pacchi ... msn.com