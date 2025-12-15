La Juventus si prepara a tornare al Dall’Ara nella prossima stagione, dopo un’attesa lunga 28 anni dall’ultima vittoria in campionato in questo stadio. Un ritorno che alimenta speranze e aspettative, mentre i protagonisti cercano di superare le difficoltà e rilanciare il club in un momento di relativa positività.

L’attesa continua, la maledizione anche, neppure questa è la volta buona. La Juventus tornerà al Dall’Ara nella prossima stagione e saranno almeno 28 gli anni trascorsi dall’ultima vittoria in campionato al Dall’Ara: 28 come il numero di maglia di Nicolò Cambiaghi, tra i pochi a salvarsi, con le solite sgasate, il tentativo di scuotere i suoi, tanti palloni messi in area. "Abbiamo perso per un dettaglio. Siamo dispiaciuti, ma ci può stare e questo non cambia la fiducia che abbiamo nel nostro cammino. Sono convinto che andando avanti così le soddisfazioni continueranno ad arrivare, perché al netto del ko il cammino resta fin qui positivo". Ilrestodelcarlino.it

"Stagione molto positiva. Supereremo questa fase" - L’ala rossoblù non fa drammi e punta già alla riscossa in Supercoppa a Riad "Stiamo bene di testa e fisicamente, nonostante i problemi con le assenze" . ilrestodelcarlino.it