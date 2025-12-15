Stagione Lirica di Padova 2025 con Carmen e il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi

La Stagione Lirica di Padova 2025 si apre con grandi appuntamenti al Teatro Verdi, tra cui l’atteso concerto di Capodanno. Dopo l’inaugurazione con il concerto sinfonico

L'edizione 2025 della Stagione Lirica di Padova, dopo l'inauguazione del 31 luglio scorso con il concerto lirico sinfonico "Da Ravel a Morricone" che ha visto esibirsi in piazza Eremitani l'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Francesco Rosa con il soprano Bianca Tognocchi e il tenore. Padovaoggi.it

