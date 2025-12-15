Stabilizzati 35 assistenti tecnici informatici dell' Asp Capodieci | Continua processo di modernizzazione
Questa mattina alla Cittadella della Salute di Agrigento si è ufficialmente conclusa la stabilizzazione di 35 assistenti tecnici informatici dell'Asp. Un passo importante nel percorso di modernizzazione del sistema sanitario locale, volto a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti. L’evento rappresenta un nuovo traguardo per l’azienda sanitaria.
Stabilizzazione per 35 assistenti tecnici informatici questa mattina alla Cittadella della Salute di Agrigento. I neoassunti sono stati ricevuti dalla direzione strategica dell’Asp: dal direttore generale, Giuseppe Capodieci, e dal direttore sanitario Raffaele Elia per la formale sottoscrizione. Agrigentonotizie.it
Red Dot Forum Camera Talk: The Leica Menu Episode - Part II: Q2 / Q2M
Asp di Agrigento, stabilizzati 35 assistenti tecnici informatici - Sono stati ricevuti dalla direzione strategica per la formale sottoscrizione dei contratti con la quale escono dal precariato. insanitas.it
tulle in seta e un bel lavoro con i fiori stabilizzati . Un fiocco che resta un sempreverde Benvenuta Lara - facebook.com facebook