Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per la patch 7.4 di Final Fantasy XIV Online: Into the Mist, intitolato “Everything Burns”. La patch introduce una serie di raid Arcadion, accompagnati dalla coinvolgente traccia di Tom Morello in collaborazione con i Beartooth, arricchendo l’esperienza di gioco con contenuti innovativi e musica di grande impatto.

© Nerdpool.it - Square Enix presenta un nuovo trailer per la patch 7.4 di Final Fantasy XIV Online: Into the Mist

“Everything Burns”, un brano di Tom Morello (Rage Against the Machine) in collaborazione con i Beartooth, accompagnerà la serie di raid Arcadion della Patch 7.4.. SQUARE ENIX ha rivelato numerose novità e annunci durante la 90ª Letter from the Producer LIVE dedicata alla Patch 7.4 di FINAL FANTASY XIV Online: “Into the Mist”. Il nuovo trailer offre un’anteprima dei contenuti in arrivo con la patch, tra cui nuove missioni dello scenario principale, un dungeon, una trial, l’ultimo tier di raid di Arcadion e molto altro. Durante la diretta, il Producer e Director Naoki Yoshida ha inoltre mostrato ulteriori aggiunte annunciate in una precedente Letter from the Producer LIVE, tra cui: Una nuova campagna PvP Frontline da 72 giocatori, Worqor Chirteh (Trionfo), in cui le squadre si contenderanno obiettivi mentre condizioni meteorologiche mutevoli potranno ribaltare l’esito della battaglia in ogni momento;. Nerdpool.it

Octopath Traveler 0 - Provato il nuovo Stupefacente titolo di Square Enix su Nintendo Switch 2!

Dragon Quest VII Reimagined: Aishe protagonista del nuovo trailer - Square Enix presenta Aishe nel nuovo trailer di Dragon Quest VII Reimagined, mostrando abilità, storia e ruolo della giovane Nomade. vgmag.it