Squalificata 10 mesi la moglie del presidente della Federginnastica | violate le regole sui tesseramenti

La Federginnastica italiana è al centro di un nuovo scandalo dopo la squalifica di 10 mesi di Luciana De Corso, responsabile dell’ASD Terranuova e collaboratrice della Nazionale. La decisione è stata presa per aver violato le regole sui tesseramenti, alimentando tensioni e incertezze nel panorama della ginnastica ritmica nazionale.

Nuovo terremoto nella ginnastica ritmica italiana con la notizia della sospensione per 10 mesi di Luciana De Corso, responsabile della ASD Terranuova nonché collaboratrice della direzione tecnica della Nazionale e moglie del presidente federale Andrea Facci. Avrebbe violato ripetutamente tra il 2022 e il 2024 diversi articoli del Codice federale e di quello di Comportamento Sportivo del Coni.

