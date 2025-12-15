Il ritorno di Mbappe nel 2025 riaccende l’interesse per la Liga, dove le squadre si preparano alle sfide cruciali della stagione. Il Real Madrid, reduce da un momento difficile, cerca di risollevarsi e conquistare la vittoria contro l’Alaves. Le tensioni e le aspettative sono alte, mentre i club si confrontano per raggiungere i propri obiettivi.

© Justcalcio.com - Squadre della Liga al completo con il ritorno di Mbappe

2025-12-14 21:47:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Real Madrid fuori forma cerca la seconda vittoria in sei partite della Liga quando domenica visiterà l’Alaves. I Los Blancos sono a sette punti dalla capolista Barcellona con una partita in mano e dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Celta Vigo domenica, hanno perso 2-1 contro gli ospiti del Manchester City in Champions League mercoledì. L’Alaves ha battuto la Real Sociedad 1-0 in un derby il 6 dicembre e ha conquistato 14 dei 18 punti casalinghi in questa stagione. 101GreatGoals.com ha notizie complete sulla squadra da Alaves vs Real Madrid e puoi seguire gli aggiornamenti testuali in tempo reale qui. Justcalcio.com

