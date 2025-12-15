Squadra inglese abbandona torneo di calcio Under 13 dopo sfida con la Virtus Verona per un presunto insulto razzista

Il Queens Park Rangers ha annunciato il ritiro dal torneo Under 13 Winter Cup, disputato a Trezzano sul Naviglio, in seguito a un presunto insulto razzista durante la sfida contro la Virtus Verona. La decisione arriva dopo quanto accaduto sul campo, sollevando discussioni sul rispetto e l’inclusione nel calcio giovanile.

Il Queens Park Rangers ha deciso di ritirarsi dal torneo Under 13 Winter Cup, organizzato da Strikers Agency e disputato a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, sul campo della Real Trezzano. La scelta è maturata tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, quando la società londinese ha. Veronasera.it

