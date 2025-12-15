Spunta un bosco a Passirana Residenti in prima linea piantumati oltre 900 alberi

In via La Malfa a Passirana, Rho, nasce un nuovo bosco grazie a un progetto di piantumazione collettiva. Oltre 900 alberi sono stati piantati da residenti e volontari, contribuendo alla creazione di un'area verde urbana. L'iniziativa fa parte del progetto Forestami, che mira a incrementare gli spazi verdi nelle città italiane.

Il progetto Forestami è arrivato a Rho. È qui, in via La Malfa, nella frazione Passirana, che è nato un nuovo bosco grazie a una piantumazione collettiva che ha visto la partecipazione di tanti abitanti. Nell’ambito del progetto che ha come obiettivo quello di aumentare il “ capitale naturale ” della Città metropolitana di Milano per migliorare la qualità dell’aria, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e rendere più vivibili le città, sono stati messi a dimora oltre 900 alberi e arbusti. "Ogni albero che mettiamo a dimora è un impegno verso le nuove generazioni: immaginiamo una città con aria più pulita, con ombra e frescura, con più spazio alla biodiversità - ha dichiarato Valentina Giro, assessore allo Sviluppo sostenibile, Ambiente e Infrastrutture del Comune di Rho -. Ilgiorno.it

